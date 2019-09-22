Защитник сборной России и московского ЦСКА Марио Фернандес рассказал о своих голах в нынешнем сезоне.
"Честно говоря, я и сам себе удивляюсь Я не пытался это осмыслить, просто благодарю Господа за голы.
Очень важно в такой ситуации спокойно и аккуратно ходить по земле, а не стучать по ней каблуками, не возноситься вверх. Стараюсь много тренироваться, чтобы отдавать команде все свои силы и способности. Помогать моим партнерам — самое важное для меня. Один футболист ничего не добьется, только все вместе.
Вообще, умение бить по воротам, забивать голы никогда не входило в список моих сильных сторон. Я предпочитаю ассистировать. Не знаю, почему. Может быть, потому, что у меня это получается лучше? Всю карьеру я пытаюсь делать упор на передачи. Теперь же начинают появляться и голы. Обещаю, что буду продолжать бить по воротам", - цитирует Фернандеса пресс-служба ЦСКА.
Марио Фернандес: благодарю Господа за голы
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»