Депутат Госдумы Игорь Лебедев раскритиковал "Матч ТВ" за отсутствие трансляции встречи 10-го тура РПЛ ЦСКА — "Краснодар". Эта игра транслируется на платном канале "Матч Премьер", тогда как на "Матч ТВ" осуществлялся показ матча чемпионата Голландии ПСВ — "Аякс".
"Я, конечно же, очень люблю европейский футбол и признателен российскому телевидению за показ матчей топ-лиг Европы. Но показывать игру чемпионата Голландии вместо ЦСКА — "Краснодар" — это форменное издевательство над собственными болельщиками", — написал Лебедев в твиттере.
Sport24.ru
Игорь Лебедев: показывать игру чемпионата Голландии вместо ЦСКА - "Краснодар" - это издевательство
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