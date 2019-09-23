"Когда Мусаев пришлет официальный запрос, тогда мы ему и ответим.
Момент с Ахметовым — стопроцентная желтая карточка. До красной не хватает нескольких факторов. Если бы он летел на скорости и не убирал бы ногу, была бы красная.
Момент с Бергом — это не пенальти. Когда произошел эпизод, был диалог между VAR и арбитром. Арбитр объяснил свою позицию, а судьи, сидевшие за VAR, согласились с ним. Арбитр объяснил, что видел контакт, но защитник не наносил удар по ноге, а поставил ее на землю. VAR увидели то же самое. Поэтому приняли решение продолжить игру", — передает слова Егорова Sport24.
Глава департамента судейства РФС: момент с Ахметовым — стопроцентная желтая. До красной не хватает нескольких факторов
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал некоторые решения арбитра Владислава Безбородова в матче 10-го тура РПЛ ЦСКА — "Краснодар" (3:2). После игры старший тренер краснодарцев Мурад Мусаев высказал претензии к работе судейской бригады.
Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"
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