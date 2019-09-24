Баста рассказал, как приглашал в "СКА Ростов" Дениса Глушакова

Российский рэпер Баста, который занимается возрождением "СКА Ростов", признался, что приглашал в клуб полузащитника Дениса Глушакова после его ухода из "Спартака".

Фото: ска-ростов.рф / Евгений Семенов, Sport24