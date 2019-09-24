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Баста рассказал, как приглашал в "СКА Ростов" Дениса Глушакова

Российский рэпер Баста, который занимается возрождением "СКА Ростов", признался, что приглашал в клуб полузащитника Дениса Глушакова после его ухода из "Спартака".
Фото: ска-ростов.рф / Евгений Семенов, Sport24
"Я в тренерской работе несилен, честно. Но мы зашли в клуб не просто как группа самодуров, которой просто дали финансовые возможности. Целая группа наших единомышленников занимается тем, как должен развиваться клуб.

Чего греха таить: для посторонних игроков СКА — команда не самой первой категории. Я Глушакову говорил: "Тебя ждет СКА Ростов". А он: "Не дай бог, тьфу-тьфу". Но потом: "Звони мне". То есть это всех интересует. Люди понимают, что, если мы со своим взглядом на жизнь здесь, будет интересная заваруха. Когда информация просочилась, столько пацанов, спортивных агентов спрашивали, чем помочь!" — сказал Баста в беседе с Sport24.


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Теги: СКА Ростов Глушаков
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