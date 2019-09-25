В конце августа игрок армейцев получил повреждение мягких тканей голени в матче с "Ахматом" (3:0). Велика вероятность, что футболист будет включен в заявку на домашний матч с "Эспаньолом", который пройдет 3 октября в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
Sport24
Кирилл Набабкин должен вернуться в общую группу ЦСКА на следующей неделе
Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин на следующей неделе должен присоединится к занятиям в общей группе.
Фото: Денис Тырин/ТАСС
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