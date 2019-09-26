Артур Юсупов рассказал, что Слуцкий звал его в "Крылья Советов"

Полузащитник "Динамо" Артур Юсупов рассказал о том, как Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий "Витесс", звал его в "Крылья Советов".

Фото: официальный сайт ФК "Динамо"