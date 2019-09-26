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Артур Юсупов рассказал, что Слуцкий звал его в "Крылья Советов"

Полузащитник "Динамо" Артур Юсупов рассказал о том, как Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий "Витесс", звал его в "Крылья Советов".
Фото: официальный сайт ФК "Динамо"
"Был хоть какой-нибудь шанс стать игроком "Крылышек"? Да, мне тогда было то ли 18, то ли 19 лет. Команду возглавлял Леонид Слуцкий, он мне лично звонил, приглашал в "Крылья". Даже встречались с ним по этому поводу, разговаривали. Также на меня имели виды ЦСКА и "Динамо", эту историю я уже рассказывал. Выбрал тогда вариант с бело-голубыми", — цитирует Юсупова официальный сайт "Динамо".


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Теги: Юсупов Крылья Советов Слуцкий Динамо
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