"Если не забиваешь, то уверенность уходит, это так. Скажу больше — в начале игры у нас всегда много моментов, но если реализовать их не получается, то затем у нас становится больше ошибок. Мы начинаем спешить, нервничать, времени остаётся всё меньше, отсюда и потеря уверенности. Конечно, на каждого из наших игроков давит эта ситуация, что мы немного забиваем, что мы не на тех местах в таблице, которых от нас ждут. Равнодушных в "Динамо" нет. Уверен, что всё придёт. По-другому быть не может.
Нужно стиснув зубы работать? Только так. И мы именно это и делаем. Вся команда в зале за час до тренировки, после окончания занятия никто не уходит, все остаются и работают. Должно нас прорвать. И для начала нам следует начать собирать "свои" очки. У тех команд, которые объективно слабее нас. Приподняться в таблице, а дальше уже будет легче чисто психологически", — цитирует Юсупова пресс-служба москвичей.
Артур Юсупов — о проблемах "Динамо": если не забиваешь, уверенность уходит
Полузащитник "Динамо" Артур Юсупов поделился мнением о проблемах своего клуба в нынешнем сезоне. По словам Юсупова, главной из них является низкая реализация.
Фото: официальный сайт ФК "Динамо"
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