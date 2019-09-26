Артур Юсупов — о проблемах "Динамо": если не забиваешь, уверенность уходит

Полузащитник "Динамо" Артур Юсупов поделился мнением о проблемах своего клуба в нынешнем сезоне. По словам Юсупова, главной из них является низкая реализация.

Фото: официальный сайт ФК "Динамо"