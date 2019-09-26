Василий Кикнадзе: никакого разочарования от вылета из Кубка России у "Локомотива" нет
Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал неудачное выступление клуба в Кубке России. На стадии 1/16 финала "Локо" уступил "Балтике" в серии послематчевых пенальти.
Фото: "Чемпионат"
"Никакого разочарования от вчерашнего результата нет. Мы поехали молодёжным составом, плюс были ребята, которые возвращаются после травм или не имеют достаточного количества практики. Играть с листа всегда тяжело, "Балтика" была предельно мотивирована на игру. В данной ситуация наша команда показала себя достойно. Мы бились, играли. Это самое главное, чего мы требуем от команды — результат придёт, идём дальше", — сказал Кикнадзе в беседе с "Чемпионатом".
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