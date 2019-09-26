Василий Кикнадзе: никакого разочарования от вылета из Кубка России у "Локомотива" нет

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал неудачное выступление клуба в Кубке России. На стадии 1/16 финала "Локо" уступил "Балтике" в серии послематчевых пенальти.

Фото: "Чемпионат"