"Когда я еще там, в Северной Осетии, жил, все время говорили: "Дасаев, Дасаев", — потом рядом с ним оказался в "Спартаке", вместе играли и росли. В моем понимании — он лучший вратарь, хотя любовь может быть слепа. А так, Игорь Акинфеев доказывает свою состоятельность долгие годы.
Зарубежных многих знаю. Давид Де Хеа? Мои — лучшие", — приводит слова главного тренера сборной России ТАСС.
Станислав Черчесов назвал лучших вратарей в истории России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает Рината Дасаева и Игоря Акинфеева лучшими вратарями в истории страны.
Фото: globallookpress.com
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