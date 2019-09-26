По информации "БИЗНЕС Online", руководство казанского клуба не намерено увольнять специалиста.
Контракт с тренерским штабом Шаронова заключен до конца сезона, и вариант отставки по ходу сезона в клубе исключают.
После десяти туров "Рубин" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав десять очков. 25 сентября казанцы проиграли "Химкам" (0:3) в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России.
"Рубин" не намерен отправлять Шаронова в отставку
Тренер "Рубина" Роман Шаронов продолжит работу в команде, несмотря на неудачные результаты в последних матчах.
Фото: РИА Новости / Максим Богодвид
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