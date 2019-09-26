"Спартак" прокомментировал действия стюардов на стадионе "КамАЗ", закрывших фанатов в клетке

"Спартак" выступил с комментарием по поводу ситуации с болельщиками команды во время выездного матча 1/16 финала Кубка России с КАМАЗом (2:1).



Фото: ФК "Спартак"