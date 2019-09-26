Перед началом игры стюарды стадиона в Набережных Челнах закрыли на ключ клетки на фан-секторе с фанатами красно-белых.
"ФК "Спартак" был уведомлен о порядке входа-выхода болельщиков нашей команды на гостевой трибуне стадиона "КамАЗ" в рамках матча 1/16 финала Кубка России. Об этом организаторы матча уведомили представителей клуба на предматчевом совещании, которое состоялось утром в день игры.
Порядок входа-выхода болельщиков гостевой команды на стадионе обусловлен конструктивными особенностями трибуны D — все четыре выхода расположены со стороны поля. Поэтому организаторы решили закрывать две центральные калитки (D2 и D3) во время матча, однако стюарды открывали их по запросу болельщиков. При этом с целью соблюдения правил эвакуации боковые выходы (D1 и D4) оставались открытыми на протяжении всего матча", — сообщила пресс-служба "Спартака".
"Спартак" прокомментировал действия стюардов на стадионе "КамАЗ", закрывших фанатов в клетке
"Спартак" выступил с комментарием по поводу ситуации с болельщиками команды во время выездного матча 1/16 финала Кубка России с КАМАЗом (2:1).
Фото: ФК "Спартак"
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