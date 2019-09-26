"Я периодически смотрю телевизор и вижу, что есть такая скрытая, завуалированная реклама. Безалкогольное пиво. И там снова появились эти счастливые молодые люди, которые вне себя от счастья, когда они выпивают бокал пива. И все у них хорошо: и машины красивые, и дома, и вроде дети здоровые. На самом деле это все от лукавого.
Но если футбол спокойно выдерживает пивной натиск и это выглядит достаточно цивилизованно, то и бог с ним. Это та реклама, которая дает деньги. Традиционно пивные компании вкладывают огромные деньги в рекламу именно на футболе. Пиво там так или иначе постоянно присутствует", - цитирует Валуева "Комсомольская правда".
Николай Валуев высказался о пиве на футболе: это от лукавого, что у пьющих красивые машины и здоровые дети
Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев поделился мнением о рекламе пива на телевидении и рассказал о своем отношении по поводу того, необходимо ли разрешать употребление этого напитка на футбольных стадионах.
Фото: Sport24
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