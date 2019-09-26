Николай Валуев высказался о пиве на футболе: это от лукавого, что у пьющих красивые машины и здоровые дети

Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев поделился мнением о рекламе пива на телевидении и рассказал о своем отношении по поводу того, необходимо ли разрешать употребление этого напитка на футбольных стадионах.



Фото: Sport24