Одной из целью визита 41-летнего итальянца является возможность найти работу в каком-нибудь российском клубе, утверждает "Чемпионат".
Об уходе Гаттузо из "Милана" было объявлено 28 мая. Дженнаро возглавлял россонери с 2017 года. Ранее специалист тренировал молодёжную команду клуба. "Милан" завершил сезон-2018/19 на пятом месте в турнирной таблице итальянской Серии А и не сумел выйти в Лигу чемпионов.
Также Гаттузо был игроком миланской команды более 10 лет — с 1999 по 2012 год. После завершения игровой карьеры Дженнаро тренировал несколько клубов, в том числе "Сьон", в котором провёл последний сезон как футболист, "Палермо" и "Пизу".
Источник: Гаттузо прилетел в Москву с целью найти работу в российских клубах
Бывший главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо прилетел в Москву.
Фото: Global Look Press
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