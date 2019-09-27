"Спартак" для меня — загадка. Готовилась одна команда к сезону, затем последовала продажа всех лидеров футбола, покупка новых, которые находятся в разной степени готовности. Пару игр Шюррле выглядел неплохо, приехал на легкости, а потом что? Когда тренер готовит коллектив, у него есть недельный цикл в виде нагрузок и прочего. А тут приехала разношерстная публика, которая не впечатляет своей игрой. "Спартак" может у любого победить и любому проиграть.
"Оренбург" такая веселая команда… Но думаю, что "Спартак" все равно обыграет соперника, потому что москвичи повыше классом. А так красно-белые, как уже сказал, — это загадка, в которой то на тренера грязь льют, то обсуждают игроков — те футболисты выходят на поле или не те. Либо считают, что не того купили и так далее. Это народная команда, у которой больше всего болельщиков в России, и не каждый справится работать в коллективе под таким давлением: шаг вправо, влево — расстрел. Ты как под микроскопом. Дай бог, чтобы команда выпрямила ситуацию, потому что таблица сейчас такая, что одна-две победы могут сделать тебя лидером, а одно-два поражения — середина, в которой застрянешь. А "Спартак" хочет бороться за медали и не имеет права терять очки, особенно с аутсайдерами", — цитирует слова Сафонова News.ru.
Встреча "Спартака" и "Оренбурга" состоится 29 сентября в Москве. Матч начнется в 16:30 по московскому времени.
Алексей Сафонов: не каждый справится с работой в "Спартаке". Шаг вправо, влево — расстрел
Футбольный агент Алексей Сафонов поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ "Спартак" — "Оренбург".
Фото: Федор Успенский, "СЭ"
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