Алексей Ионов: "Ростову" было бы неплохо побороться за место в тройке

Полузащитник "Ростова" Алексей Ионов в преддверии матча 11-го тура РПЛ с "Динамо" поделился мнением о том, на что команда может претендовать в этом сезоне.

Фото: официальный сайт ФК "Ростов"