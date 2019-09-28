Алексей Ионов: "Ростову" было бы неплохо побороться за место в тройке
Полузащитник "Ростова" Алексей Ионов в преддверии матча 11-го тура РПЛ с "Динамо" поделился мнением о том, на что команда может претендовать в этом сезоне.
Фото: официальный сайт ФК "Ростов"
"Нужно просто выигрывать каждую игру и не заглядывать в таблицу. Независимо от того, дома или на выезде, главное брать три очка, а по окончании сезона можно и в таблицу глянуть. Надо выигрывать и потом уже смотреть, на что мы можем рассчитывать. Повторюсь, что "Ростов" может обыграть любую команду. Будем готовиться, изучать соперников, подходить к играм максимально собранно. В идеале, было бы неплохо побороться за место в тройке", — цитирует Ионова официальный сайт "Ростова".
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