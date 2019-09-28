В матче 11-го тура чемпионата России "Локомотив" обыграл "Зенит" со счетом 1:0.
Чемпионат России
11 тур
Гол: Крыховяк, 49
"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Хеведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Крыховяк, Жоау Мариу, Смолов.
Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Коломейцев, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Мухин, Джорджевич, Эдер.
"Зенит": Лунев, Иванович, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Жирков (Мак, 71), Оздоев, Барриос, Дзюба, Азмун (Кузяев, 59), Дриусси (Сутормин, 83).
Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Маммана, Осорио, Шатов, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мак, Краневиттер.
Предупреждения: Крыховяк, 20, Кузяев, 85, Барриос, 87
"Локомотив" обыграл "Зенит", на 93-й минуте с помощью ВАР отменили гол питерцев
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