В СМИ появилась информация о том, что Артем Дзюба отказался от автоматического продления контракта с "железнодорожниками", чтобы получать больше игрового времени на поле. Агент футболиста Леонид Гольдман выступил в прессе с заявлением о том, что "слова Галактионова расходятся с делами".
"В чем причина постоянных конфликтов с участием Дзюбы? Вероятно, причина в самом Дзюбе. Если говорить об этом инциденте, то стоит признаться, что Артем уже ветеран нашего футбола. А проблема всех ветеранов заключается в том, что они не всегда понимают, когда нужно уходить. Дзюба уже отработанный материал для РПЛ, он просто не тянет этот уровень. Не думаю, что с такими финансовыми запросами какой-то клуб чемпионата России подпишет Артема", - сказал Пономарев.
Он считает, что Дзюба должен перейти в чемпионат Китая, где, по его мнению, ему должна подойти игровая тактика с длинными забросами. По сообщениям в СМИ, Дзюба может перейти в китайский клуб "Шанхай Шэньхуа", который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий.
Действующее трудовое соглашение 35-летнего Артема Дзюбы истекает этим летом. В текущем сезоне форвард за 26 матчей во всех турнирах забил четыре гола и столько же раз ассистировал одноклубникам. В прошлом сезоне Дзюба отличился за "Локомотив" 8-ю забитыми мячами и пятью ассистами в 11 играх.
Источник: "РБ Спорт"
Пономарев: Дзюба уже отработанный материал для РПЛ
Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев оценил текущую игровую форму нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы и высказался о взаимоотношениях игрока с рулевым "железнодорожников" Михаилом Галактионовым.
Фото: ФК "Локомотив"