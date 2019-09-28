Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин после матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским "Зенитом" (1:0) посетовал на календарь российского чемпионата в свете предстоящей встречи с мадридским "Атлетико" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
"Календарь составлен неправильно — согласен полностью. В нём команды, играющие в еврокубках, должны иметь преимущество — так всегда было. После такого тяжёлого матча не так просто через два дня выходить с "Атлетико". Да, они тоже играют в таком режиме. Но всё-таки они сильнее наших клубов. Мы могли иметь маленькое преимущество в виде одного дня. Зачем было играть сегодня?
Нельзя сказать, что этот матч — подготовка к игре с "Атлетико". Если вы скажете, что этот матч менее важен, я с этим не соглашусь. Если бы они выиграли, шесть очков отыграть было бы тяжело. На сегодняшний момент мы в равном положении. У нас очень интересный чемпионат, и много команд претендуют на звание лидера.
"Атлетико" — лидер своей лиги. Если они лидеры в Испании, наверное, они лидеры мирового футбола. Тренер у них тот же, какой был, когда мы играли в последний раз. Они очень сильны", - цитирует Семина "Чемпионат".
Юрий Сёмин: после такого тяжёлого матча не просто через 2 дня играть с "Атлетико"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»