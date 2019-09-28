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Федор Смолов: мои слова в перерыве? Я никого не хотел обидеть (видео)

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов прокомментировал победу над "Зенитом" (1:0), передает корреспондент Rusfootball.info Петр Газин.
- Какие эмоции испытывали в конце, когда судья пошел смотреть ВАР?

- Мне со скамейки показалось, что игрок "Зенита" сыграл рукой. Не было волнения.

Я забил, жаль, что гол отменили. Главное, что победили сильного соперника в принципиальном матче. Тяжелый график, никто не хотел уступать. В перерыве мои немного резкие слова... Я никого не хотел обидеть. Просто гол отменили в конце первого тайма. Это на эмоциях. Мои слова в адрес Олега Шатова кому-то могли показаться грубыми. На самом деле у нас хорошие отношения, он мой товарищ. Это была шутка, но на эмоциях могло показаться, что это грубо прозвучало. Я никого не хотел оскорбить - ни "Зенит", ни судей.

- Но он-то понял, что это была шутка?

- Да с ним я разберусь, не переживайте.

- Что скажете по отмененному голу и ВАР?

- Были эмоции. Судья находился близко к моменту. Он посчитал что нужно продолжить, а потом увидел фол. Я же не смотрел повторы. В концовке отменили гол "Зенита".

За ВАР я или против? Если он есть, то, конечно, за. Он и в том сезоне нам помогал с "Ростовом".

- C Кокориным пересеклись?

- Да. Я рад, что он улыбается, и рад, что он справился со сложной ситуацией.



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Теги: Смолов Локомотив Зенит Rвидео
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