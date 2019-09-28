Мацей Рыбус: нам не хватает Миранчуков, через них идет наша игра (видео)

Защитник "Локомотива" Мацей Рыбус прокомментировал победу над "Зенитом" (1:0), передает корреспондентПетр Газин.- Помогло, наверное. Мы сегодня победили. Игра была хорошая для болельщиков, очень эмоциональная. Мы настраивались на эту игру. Все хорошо.- Хорошие футболисты, забивают много голов. Через них идет наша игра. Их не хватает, но надо справиться с этой проблемой.чему сегодня обыграли "Зенит"?- Было тяжело в начале. "Зенит" хорошо играл в пас, контролировал мяч, но особых моментов не создавал. У нас было больше моментов. Заслуженная победа.