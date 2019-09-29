Одни не спасли Кононова, другие – уволили. Оценки игроков за матч «Спартак» – «Оренбург»

Команда Федотова отлично реализовала свои моменты и усилиями вратаря Климовича нейтрализовала спартаковские. Rusfootball.info – о персоналиях в игре, которая стала последней для Кононова.

Фото: ФК "Спартак"