» » Одни не спасли Кононова, другие – уволили. Оценки игроков за матч «Спартак» – «Оренбург»

Одни не спасли Кононова, другие – уволили. Оценки игроков за матч «Спартак» – «Оренбург»

Команда Федотова отлично реализовала свои моменты и усилиями вратаря Климовича нейтрализовала спартаковские. Rusfootball.info – о персоналиях в игре, которая стала последней для Кононова.
Фото: ФК "Спартак"
«Спартак»

Максименко – 3.0. Вряд ли мог спасти свою команду в эпизодах с пропущенными голами, но сэйвы вратаря были очень нужны «Спартаку». Не дождались – «Оренбург» забил 2 гола с трёх ударов с створ.

Рассказов – 2.0, Айртон – 3.0. Крайние защитники «Спартака» по-разному помогли «Оренбургу»: Рассказов не накрыл Зотова, а Айртон ещё не успел вернуться в игру после травмы, когда Малых забивал. Бразилец раньше мог стать спасителем Кононова, но попал в штангу, и после перерыва на поле не вернулся. А беды Рассказова только начинались: Деспот оторвался от него и пробил неподражаемо.

Кутепов – 3.5, Джикия – 3.5. «Спартак» пропустил дважды, но к центральным защитникам парадоксально меньше претензий, чем к кому-либо. Первый гол на совести фланговых защитников, второй стал результатом стандарта, к которому Илья и Георгий также не причастны.

Зобнин – 2.5, Гулиев – 2.5. Стандартный матч этой пары при Кононове, от игры к игре в действиях опорников не становится больше продуктивности и осмысленности, а вопрос про Умярова в резерве остаётся без ответа.

Мельгарехо – 3.5, Тиль – 3.0, Бакаев – 3.5. Атака «Спартака» провела не такой уж плохой матч (ну, по крайней мере, первый тайм). У каждого из трёх атакующих полузащитников были положительные моменты, а Мельгарехо даже забил, но тот гол нивелируется более важным пропущенным от Малых. Бакаев создал три хороших ударных возможности партнёрам, потому получил более высокую оценку.



Понсе – 3.0. В первом тайме здорово находил моменты в штрафной, помогал команде выигранными верховыми единоборствами и скидками при разворачивании атак в центре поля. Но свои моменты не реализовал, а перед концовкой в большинстве, где игра головой могла бы пригодиться, Кононов зачем-то убрал аргентинца.

Ещенко – 3.0, Ларссон – 2.5, Мирзов – 3.0. Выход Ещенко оказался вынужденным, а вот две другие замены были направлены на усиление атаки. Оба крайка отметились падениями в штрафной, но сегодня тот редкий случай, когда болельщикам не хочется жаловаться на судейство – за всё достаётся тренеру.

«Оренбург»

Климович – 4.0. Без трёх отличных сэйвов белоруса «Оренбург» бы даже не завёл речь о своей победе. Понсе ещё в первом тайме должен был дважды выводить «Спартак» вперёд, а Тиль – делать 2:2.

Шахов – 3.0, Радакович – 4.0, Терехов – 3.5. Правый центральный защитник часто терял соперников, почти все свои моменты «Спартак» создал по его зоне. Партнёры смотрелись лучше, особенно впечатлил Радакович: новичок очень быстро вписался в оборону команды и даже стал в ней лидером.

Малых – 4.0, Зотов – 3.5. Латерали «Оренбурга» сделали первый, самый важный гол, хотя в концовке оба дали арбитру Васильеву назначить 11-метровый. Однако по итогу оказались героями, которые принесли команде победу.



Мишкич – 2.5, Аюпов – 3.0. Мишкич здорово подвёл команду абсолютно ненужной второй жёлтой у боковой линии в центре поля. Аюпов тоже провёл неидеальный матч, но хотя бы доиграл его до конца.

Рогич – 3.0, Алвеш – 4.0. Новобранец, впечатливший в игре с «Локомотивом», сегодня на поле потерялся, а вот португалец развернул первую голевую атаку и отлично подал угловой на наигранное открывание Деспотовича.

Деспотович – 4.0. В прошлом сезоне Джордже был убийцей голевых моментов, из-за расточительности которого «Оренбург» недобирал очков, но сейчас у форварда уже 5 мячей и капитанская повязка.



Фамейе – б/о. Выходил с целью подержать мяч у углового флажка, всё остальное уже сделали партнёры.


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Теги: Спартак Оренбург
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