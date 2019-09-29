Кристоффер Олссон: даже после ужасного разгрома команда может стать сильнее

Полузащитник "Краснодара" Кристоффер Олсен прокомментировал положительный результат для своей команды в домашнем матче против тульского "Арсенала".



– Про момент с пенальти, который назначили в ворота "Арсенала": вы не удивились, что судья не пошел смотреть VAR?

– Я не подумал об этом, когда находился на поле. Но там же все равно был пенальти.



– Совещались по поводу того, кто будет бить одиннадцатиметровый? Или Ари сразу подошел к мячу?

– Все было решено на предыгровой установке. Ари – штатный пенальтист.



– То есть, суеверий, что заработавший пенальти не должен его бить у вас нет?

– Нет, я так не думаю. Тренер выбирает бьющего перед игрой. Вот и все.



– У вас был шикарный момент с попаданием в штангу. Было ли особое желание забить в честь для рождения супруги?

– Было бы неплохо забить ей, чтобы преподнести в качестве подарка, но не получилось.



– Вы сегодня часто подхватывали мяч в центре и тащили к воротам соперника самостоятельно. Это было ваше игровое решение или установка тренера?

– На самом деле, в установке такого не было. Скорее всего, так обстоятельства сложились, что требовалось продвижение мяча. В конкретном эпизоде. Когда я играю, я делаю все, чтобы помочь команде. Если я решил тогда, что надо помочь команде именно так, то так и поступил.



– Команда проиграла до этого три матча. Какие выводы сделала команда, чтобы такого больше не повторилось?

– Мы каждую игру, успешную или нет, пересматриваем, есть разбор матчей. Там пытаемся рассматривать разбор ошибок, учиться на них. В любой игре есть хорошие эпизоды, а есть – плохие. В принципе, чтобы играть на хорошем уровне, все элементы игры важны. Я считаю, изучение подобных материалов идет нам на пользу. Даже после ужасного разгрома команда может стать сильнее, если она сделает выводы из этого поражения.



Источник: www.rusfootball.info/