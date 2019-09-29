Олимпийский чемпион Сиднея, первый победитель турнира "Большого шлема" в истории России и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников прокомментировал отставку главного тренера красно-белых Олега Кононова.
"Что будет дальше со "Спартаком"? Все зависит от владельца команды, что у него в голове, нужно у него спрашивать.
Рад ли я, что ушел Кононов? Нет, конечно. Надо было дать ему доработать сезон, он строил команду. Игра была почти гвардиоловской.
Кто должен сейчас возглавить "Спартак"? Олег Кононов", - цитирует Кафельникова sport24.ru.
Евгений Кафельников: я не рад, что Кононов ушел. Игра "Спартака" была почти гвардиоловской
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