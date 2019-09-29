Маркус Берг: сегодня "Краснодар" преодолел серию неудач, что у нас была (видео)

Нападающий "Краснодара" Маркус Берг прокомментировал матч против "Арсенала", в котором его команда одержала победу, но сам игрок не отметился результативными действиями.
– Сегодня вам не удалось забить, как в матче против ЦСКА. Показалось, что вы выглядели несколько усталым. Так ли это?
– Да, я бы согласился с вами: чуть устал. Это потому что несколько дней назад была кубковая игра, после которой я не восстановился. Но все равно очень хорошо, что сегодня мне удалось сыграть в основе, с первых минут. Мы добились этой победы, контролировали ход игры и нам не забили ни одного мяча. Это очень важно. Но я устал, потому что уже длительный период времени не играл так часто – две игры в неделю. Тем не менее, это нормальное состояние. Думаю, скоро опять восстановлюсь.
– Два гола, забитые ЦСКА, добавили ли вам уверенности?
– Конечно же, было очень хорошо забить не просто первый мяч за клуб, а сразу два. Но в итоге нам это ничего не дало: мы не увезли ни три очка, ни даже одного. Приятно было забить, но не более того.
– Что случилось с "Краснодаром", что до сегодняшнего матча команда выдала три поражения подряд? Особенно разгром от "Базеля" (5:0) – что это было?
– Это хороший вопрос. Конечно, мы анализируем наши игры каждый раз. Мы учимся на наших ошибках. Но футбол – это не только игра, которая требует от тебя забитых мячей, но так же важно грамотно обороняться, не допускать пропущенных голов. В тех матчах, где мы проиграли, я считаю, мы недостаточно хорошо сыграли в отборе. Оборона подвела, но это не только оборонительная линия. Защищаться должна вся команда. Нужно играть компактно, быть объединенными общей концепцией, двигаться всем вместе. Вот сегодня, я считаю, мы сыграли больше, чем команда. Вот и хороший результат.
– Сделаны ли какие-то выводы перед игрой с "Хетафе"?
– Сегодня мы преодолели серию неудач, что у нас была. Считаю, это у нас такой "камбэк" получился, ведь "Арсенал" весьма непростая команда. Нужно продолжать развивать не только игру в атаке, но и в обороне. Надеюсь, игра в четверг получится у нас удачной именно поэтому.
Источник: www.rusfootball.info/
Маркус Берг: сегодня "Краснодар" преодолел серию неудач, что у нас была (видео)
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