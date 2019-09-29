Маркус Берг: сегодня "Краснодар" преодолел серию неудач, что у нас была (видео)

Нападающий "Краснодара" Маркус Берг прокомментировал матч против "Арсенала", в котором его команда одержала победу, но сам игрок не отметился результативными действиями.– Да, я бы согласился с вами: чуть устал. Это потому что несколько дней назад была кубковая игра, после которой я не восстановился. Но все равно очень хорошо, что сегодня мне удалось сыграть в основе, с первых минут. Мы добились этой победы, контролировали ход игры и нам не забили ни одного мяча. Это очень важно. Но я устал, потому что уже длительный период времени не играл так часто – две игры в неделю. Тем не менее, это нормальное состояние. Думаю, скоро опять восстановлюсь.– Конечно же, было очень хорошо забить не просто первый мяч за клуб, а сразу два. Но в итоге нам это ничего не дало: мы не увезли ни три очка, ни даже одного. Приятно было забить, но не более того.– Это хороший вопрос. Конечно, мы анализируем наши игры каждый раз. Мы учимся на наших ошибках. Но футбол – это не только игра, которая требует от тебя забитых мячей, но так же важно грамотно обороняться, не допускать пропущенных голов. В тех матчах, где мы проиграли, я считаю, мы недостаточно хорошо сыграли в отборе. Оборона подвела, но это не только оборонительная линия. Защищаться должна вся команда. Нужно играть компактно, быть объединенными общей концепцией, двигаться всем вместе. Вот сегодня, я считаю, мы сыграли больше, чем команда. Вот и хороший результат.– Сегодня мы преодолели серию неудач, что у нас была. Считаю, это у нас такой "камбэк" получился, ведь "Арсенал" весьма непростая команда. Нужно продолжать развивать не только игру в атаке, но и в обороне. Надеюсь, игра в четверг получится у нас удачной именно поэтому.: www.rusfootball.info/