» » Маркус Берг: сегодня "Краснодар" преодолел серию неудач, что у нас была (видео)

Маркус Берг: сегодня "Краснодар" преодолел серию неудач, что у нас была (видео)

Нападающий "Краснодара" Маркус Берг прокомментировал матч против "Арсенала", в котором его команда одержала победу, но сам игрок не отметился результативными действиями.



– Сегодня вам не удалось забить, как в матче против ЦСКА. Показалось, что вы выглядели несколько усталым. Так ли это?
– Да, я бы согласился с вами: чуть устал. Это потому что несколько дней назад была кубковая игра, после которой я не восстановился. Но все равно очень хорошо, что сегодня мне удалось сыграть в основе, с первых минут. Мы добились этой победы, контролировали ход игры и нам не забили ни одного мяча. Это очень важно. Но я устал, потому что уже длительный период времени не играл так часто – две игры в неделю. Тем не менее, это нормальное состояние. Думаю, скоро опять восстановлюсь.

– Два гола, забитые ЦСКА, добавили ли вам уверенности?
– Конечно же, было очень хорошо забить не просто первый мяч за клуб, а сразу два. Но в итоге нам это ничего не дало: мы не увезли ни три очка, ни даже одного. Приятно было забить, но не более того.

– Что случилось с "Краснодаром", что до сегодняшнего матча команда выдала три поражения подряд? Особенно разгром от "Базеля" (5:0) – что это было?
– Это хороший вопрос. Конечно, мы анализируем наши игры каждый раз. Мы учимся на наших ошибках. Но футбол – это не только игра, которая требует от тебя забитых мячей, но так же важно грамотно обороняться, не допускать пропущенных голов. В тех матчах, где мы проиграли, я считаю, мы недостаточно хорошо сыграли в отборе. Оборона подвела, но это не только оборонительная линия. Защищаться должна вся команда. Нужно играть компактно, быть объединенными общей концепцией, двигаться всем вместе. Вот сегодня, я считаю, мы сыграли больше, чем команда. Вот и хороший результат.

– Сделаны ли какие-то выводы перед игрой с "Хетафе"?
– Сегодня мы преодолели серию неудач, что у нас была. Считаю, это у нас такой "камбэк" получился, ведь "Арсенал" весьма непростая команда. Нужно продолжать развивать не только игру в атаке, но и в обороне. Надеюсь, игра в четверг получится у нас удачной именно поэтому.

Источник: www.rusfootball.info/


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Теги: Берг Краснодар Арсенал Rвидео
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Александр Мостовой - о "Спартаке": по таблице вниз надо уже смотреть, а не вверх
"Уфа" предложила "Спартаку" своего бывшего тренера 1
Гари Невилл: Гвардиола знает, что с таким составом не выиграет ни Лигу чемпионов, ни АПЛ
Дмитрий Стоцкий: VAR затягивает игру, но так она становится более справедливой 1
Олег Кононов потерял более 1 млн евро компенсации из-за отставки с поста главного тренера "Спартака" 9
Сергей Матвеев: "Краснодар" не согласен с удалением Вильены
Маркус Берг: сегодня "Краснодар" преодолел серию неудач, что у нас была (видео)
Президент "Оренбурга": не готовы отпустить Федотова в "Спартак" 2
Михаил Левашов: зачем судья на поле, если есть VAR? Дань традициям?
Евгений Кафельников: я не рад, что Кононов ушел. Игра "Спартака" была почти гвардиоловской 5
Кристоффер Олссон: даже после ужасного разгрома команда может стать сильнее
Витоло не сыграет с "Локомотивом"
Мануэл Фернандеш: надеюсь, что смогу больше радовать болельщиков "Краснодара"
Александр Ломовицкий: у нас было много моментов, но не забили 1
Самуэль Жиго из-за травмы пропустит 3-4 недели 14
Андрей Червиченко: это самое неправильное время для отставки Кононова 11
78-летний болельщик "Спартака": жалко Кононова, но что-то надо менять 1
"Краснодар" прервал черную серию. Но к тренерскому штабу "быков" остаются вопросы 3
Рауль Рианчо: если я в планах руководства "Спартака", это замечательно 11
"Краснодар" с уверенным счетом обыграл тульский "Арсенал" 9
Георгий Джикия: в футболе все бывает, все подсчеты будем делать после 30-го тура (видео) 8
Георгий Джикия: не сливала ли команда Кононова? Следующий вопрос 19
Кононов не пришел на пресс-конференцию. Журналисты ждали его больше часа 31
Валерий Рейнгольд: Федун превратил "Спартак" в помойку 21
Вадим Евсеев: Круговому сбили дыхание, ребра все на месте
"Спартак" объявил об отставке Олега Кононова 190
Одни не спасли Кононова, другие – уволили. Оценки игроков за матч «Спартак» – «Оренбург» 2
Алексей Маклаков: Кононову невыгодно самому подавать в отставку, все дело в деньгах 6
Деспотович: мало кто может обыграть "Спартак" в Москве. Показали, что умеем играть с любой командой (видео) 3
Георгий Зотов: болельщики "Спартака" вели себя некрасиво, нужно до конца поддерживать команду (видео) 7
Все новости