Никита Высоцкий: я бы предложил Семину пожизненный контракт в "Локомотиве"

Актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и болельщик "Локомотива" Никита Высоцкий прокомментировал выступление железнодорожников в нынешнем сезоне РПЛ. После 11 туров "Локо" занимает второе место в таблице, набрав 23 очка.

Фото: официальный сайт ФК "Локомотив"