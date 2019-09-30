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Никита Высоцкий: я бы предложил Семину пожизненный контракт в "Локомотиве"

Актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и болельщик "Локомотива" Никита Высоцкий прокомментировал выступление железнодорожников в нынешнем сезоне РПЛ. После 11 туров "Локо" занимает второе место в таблице, набрав 23 очка.
Фото: официальный сайт ФК "Локомотив"
"Когда только подписали Семина, еще при Геркусе стало как-то спокойнее за будущее любимого клуба. Выдохнул, так как появилась перспектива правильной, спокойной, неистеричной игры, о хороших местах я и не говорю. Многие считали, что Юрий Павлович не справится, но я был их антагонистом. С другой стороны, мне бы хотелось, чтобы "Локомотив" был более атакующей командой. Было бы веселее за ним наблюдать. Но, может быть, я многого требую. Уверен, в этом сезоне "Локомотив" будет чемпионом, говорит во мне болельщик. Бороться за титул мы будем до последнего, говорит простой любитель футбола. Дело даже не в сегодняшнем дне, а в развитии клуба за последние несколько лет. Все вопросы решаются в пользу футбола, а не руководителя, агента или какого-то другого лица. Это здорово.

Насколько знаю, у Семина еще есть силы и желание работать тренером. Но когда-то должен настать момент его ухода. Руководству надо сделать все возможное, чтобы он остался в клубе на той должности и на тот срок, которые Юрий Павлович захочет. Семин же приносит клубу не только победы и опыт. Он цементирует весь процесс работы.

Помните, как Старостин повлиял на будущее "Спартака"? Вроде бы в то время были люди, которые могли тренировать не хуже, которые имели опыт руководства. Но во многом Старостин сделал "Спартак" навечно самым популярным клубом, за который болеют миллионы людей. Это вопрос не только игры на футбольном поле. Ведь клубы не сами по себе становятся популярными. Помимо результатов, есть еще личности, которые в них работают. Семин для "Локомотива" — как Старостин в свое время для "Спартака". Я бы дал ему пожизненный контракт с выбором должности. Но только после того, как ему уже не захочется тренировать. У бровки он на своем месте", — цитирует Высоцкого Sportbox.


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Теги: Локомотив Семин
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