- С "Ахматом" всегда тяжело, это жёсткая команда. Мы сделали всё, чтобы выиграть. Получилось хорошо.
Первая домашняя победа в премьер-лиге? Хорошо, что мы победили второй раз в чемпионате подряд. Нужно работать так же и дальше.
Что мешало побеждать в начале сезона? Когда мы играем как команда, тогда получается.
- У вас есть задачи на сезон?
- Мы идём от одного матча к следующему, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info
Мевля: с "Ахматом" всегда тяжело, это жёсткая команда
Защитник "Сочи" Миха Мевля прокомментировал домашнюю победу над "Ахматом" (2:0) в рамках 11-го тура РПЛ
Фото: eurosport
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