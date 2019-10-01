РПЛ объявила претендентов на звание лучшего игрока и лучшего тренера месяца

Пресс-служба РПЛ назвала пятерку претендентов на звание лучшего футболиста чемпионата по итогам сентября.

Настало время выбрать лучшего игрока #РПЛ в сентябре! ?



Кто же достоин этой награды? Голосуйте ?? https://t.co/befGAe5yu2



? В этом сезоне Лучшего игрока месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР.#РПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/ZfgornAcGH — Российская Премьер-Лига (@rfpl) October 1, 2019

Болельщики, эксперты РПЛ и канала "Матч Премьер" сделают выбор между Николой Влашичем (ЦСКА, 3 игры, 2 гола, 2 голевые передачи), Гжегожем Крыховяком ("Локомотив", 3 игры, 2 гола, 1 голевая передача), Хердуром Магнуссоном (ЦСКА, 2 игры, 2 гола), Артемом Дзюбой ("Зенит", 3 игры, 1 гол, 2 голевые передачи) и Александром Беленовым ("Уфа", 3 игры на ноль из 3).За звание лучшего тренера поборются Виктор Гончаренко (ЦСКА), Юрий Семин ("Локомотив"), Вадим Евсеев ("Уфа"), Александр Точилин ("Сочи") и Владимир Федотов ("Оренбург").По итогам августа лучшим футболистом РПЛ был признан нападающий "Ростова" Элдор Шомуродов, а лучшим тренером — Валерий Карпин.