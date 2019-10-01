Тренер "Ахмата" Магомед Адиев рассказал об ожиданиях от работы в грозненском клубе.
"Мы можем планировать по-своему, но жизнь расставляет все на свои места. У меня сейчас нет никаких особенных амбиций, раз я согласился вернуться на роль помощника Шалимова. Я постараюсь приложить максимум своих возможностей. Можно посмотреть на эту работу с другой стороны. Шалимов в "Краснодаре" довольно ярко работал, мне есть чему поучиться у него. Это тоже особенный опыт. Дома я уже насиделся, отдохнул. К тому же я не мог взять и отказать "Ахмату".
Контракт я пока не подписывал, еще обсуждаем. До игры осталось мало времени, немного не до этого. В прошлый раз у меня был контракт на три года, но через полгода президент клуба отпустил меня, когда позвал "Анжи". Поэтому если и в этот раз мне поступит интересное предложение, то президент не будет ставить палки в колеса. Этот вариант мы тоже сейчас проговаривали.
Игрокам сейчас тяжело после вчерашней игры. Им пока психологически непросто, поражения и место в турнирной таблице давят на ребят. Плюс еще отставка не только главного тренера, но и всего тренерского штаба. Их можно понять. Особого позитива сейчас нет. Будем исправлять ситуацию.
Цели? Самое главное — выйти из этого неприятного положения. Еврокубки? На сегодняшний день это неактуально. Вначале надо выйти из пике, а там уже будем двигаться от матча к матчу", - цитирует Адиева Sport24.
Магомед Адиев: у меня сейчас нет амбиций, раз я согласился вернуться на роль помощника Шалимова
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