Йон Гудни Фьолусон: сложно сказать, что будет в матче с "Хетафе"

Исландский защитник Йон Гудни Фьолусон посетил предматчевую пресс-конференцию перед игрой против "Хетафе", которая пройдет в рамках групповой стадии Лиги Европы.



– Не надоели ли испанские клубы "Краснодару"? Есть ли что-то общее у этих команд, что вы видите?

– Мы никогда не устаем играть против таких команд. Что общего? Много хороших игроков, что играют в качественный футбол.



– Вы в команде большую часть времени проводили в запасе, но в последнее время у вас новый график. Как вы готовы к нему?

– Гораздо интереснее играть, чем сидеть на лавке. Это здорово.



– Вы играли в матче, против "Валенсии". На ваш взгляд, чем эти игры будут отличаться и чем будут похожи?

– Сложно сказать, что будет. Мы провели хороший матч тогда, но нам не хватило буквально нескольких секунд в концовке. Что будет похоже, так это, что будет сложно.



– В чем для вас отличие от игры с Мартыновичем и Спайчем?

– Какая разница между ними? Я не знаю, большая ли она, на самом деле. Они очень-очень хорошие игроки. Мне легче коммуницировать с Урошем на английском, но и с Александром нам удается найти общий язык.



– У вас всего два фола в последних играх. Это ваш собственный стиль игры.

– Если мне нужно сфолить в матче, я это сделаю. Конечно, я вхожу в игру с личной установкой фолить меньше, но не избегаю их. Не думаю, это мой стиль игры.



Источник: www.rusfootball.info