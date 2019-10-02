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Гаттузо, которого слухи связывали со "Спартаком", отказался возглавить "Дженоа"

Бывший главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо не возглавит "Дженоа", сообщает Corriere dello Sport.

Согласно информации источника, 41-летний специалист отклонил предложение, которое ему сделали "грифоны". Теперь руководство генуэзского клуба рассматривает возможность с приглашением на должность наставника команды Тьяго Мотты. Уволить Аурелио Андреацолли с поста главного тренера в "Дженоа" будут готовы, если в ближайшем матче чемпионата Италии команда проиграет "Милану".

Ранее сообщалось, что Гаттузо получил выгодное в финансовом плане предложение от "Спартака". Однако итальянец отказался от работы в московском клубе.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Гаттузо Спартак Дженоа Серия А
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