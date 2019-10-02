Гаттузо, которого слухи связывали со "Спартаком", отказался возглавить "Дженоа"

Бывший главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо не возглавит "Дженоа", сообщает Corriere dello Sport.Согласно информации источника, 41-летний специалист отклонил предложение, которое ему сделали "грифоны". Теперь руководство генуэзского клуба рассматривает возможность с приглашением на должность наставника команды Тьяго Мотты. Уволить Аурелио Андреацолли с поста главного тренера в "Дженоа" будут готовы, если в ближайшем матче чемпионата Италии команда проиграет "Милану".Ранее сообщалось, что Гаттузо получил выгодное в финансовом плане предложение от "Спартака". Однако итальянец отказался от работы в московском клубе.