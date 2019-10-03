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Болельщики второй месяц подряд признали Максименко лучшим игроком "Спартака"

Голкипер "Спартака" Александр Максименко второй месяц подряд признан лучшим игроком команды. Таков выбор болельщиков, которые отдали за вратаря 27,02% голосов.

"Мне очень приятно второй месяц подряд получать эту награду! Хочу искренне поблагодарить каждого голосовавшего. Поддержка болельщиков мотивирует на каждодневную работу над собой, добавляет сил и помогает расти. Для команды прошедший месяц был очень сложным, но мы сделаем все возможное для того, чтобы в скором времени все красно-белые испытали радость от побед "Спартака", - цитирует Максименко ФК "Спартак".

Второе место занял защитник Самуэль Жиго (26,6%), а замкнул тройку призеров полузащитник Зелимхан Бакаев (11%).


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Теги: Максименко Спартак
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