Голкипер "Спартака" Александр Максименко второй месяц подряд признан лучшим игроком команды. Таков выбор болельщиков, которые отдали за вратаря 27,02% голосов.
"Мне очень приятно второй месяц подряд получать эту награду! Хочу искренне поблагодарить каждого голосовавшего. Поддержка болельщиков мотивирует на каждодневную работу над собой, добавляет сил и помогает расти. Для команды прошедший месяц был очень сложным, но мы сделаем все возможное для того, чтобы в скором времени все красно-белые испытали радость от побед "Спартака", - цитирует Максименко ФК "Спартак".
Второе место занял защитник Самуэль Жиго (26,6%), а замкнул тройку призеров полузащитник Зелимхан Бакаев (11%).
Болельщики второй месяц подряд признали Максименко лучшим игроком "Спартака"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»