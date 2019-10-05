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Игорь Шалимов посвятил победу над "Уфой" Рамзану Кадырову (видео)

Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов, который сегодня дебютировал на посту рулевого грозненской команды, прокомментировал гостевую победу над "Уфой" (1:0).
Фото: ФК "Ахмат"
- Хочу посвятить победу главе республики Рамзану Ахматовичу, у которого сегодня день рождения, который переживает за команду, всё для неё делает. Плюс сегодня день города, хочу посвятить ещё и болельщикам. Думаю, многие сегодня вздохнули и ждали от нас победы, - сказал Шалимов в эфире "Матч Премьер".

Затем новый главный тренер "Ахмата" выступил на пресс-конференции.

- Важнейшая победа для команды, учитывая турнирную таблицу, - передаёт слова Шалимова корреспондент Rusfootball.info. - Сейчас мы с этой победой вышли даже из зоны стыков, если не ошибаюсь. Выдохнули, на самом деле, перед перерывом. Это первая игра с "Ахматом", поэтому выиграть перед перерывом было очень важно.



Хотелось бы поздравить Рамзана Ахматовича, сегодня у него день рождения. Сегодня также День города — большой праздник в Чечне. Поэтому эта победа вдвойне важна. Мы ее добились и посвящаем нашим болельщикам. Помимо турнирной таблицы, такой двойной у нас успех.

Гол, пропущенный Беленовым? Ветер помешал, честно говоря, я не знаю, бил Анхель или подавал. Но будем считать, что он бил, что он молодец. Сильный ветер, на самом деле, был, на игру он повлиял.

Изменения в "Ахмате"? Будем улучшать контроль мяча, чтобы во время игры владели мячом больше и более уверенно, потому что это очень важный компонент. А так я не скажу, что было совсем плохо. По ребятам, в плане не коллектива, не было видно какой-то катастрофы. Над всем будем работать по чуть-чуть.

Конкретных целей передо мной не стоит. Но, если посмотреть на турнирную таблицу, то у нас сегодня есть пятерка - и все остальные с разницей примерно в 3-4 очка. По составу более-менее все равны, поэтому перед нами не надо ставить задач никаких, потому что мы спортсмены и хотим побеждать.

Был бы доволен счетом 0:0? Ну, для начала не проиграть в Уфе было бы неплохо. Здесь всем было тяжело, команда пропускает очень мало. Так что для выезда в Уфу мы сыграли очень прилично. Важно было не проиграть.


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Теги: Шалимов Ахмат УФА Кадыров
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