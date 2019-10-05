- Хочу посвятить победу главе республики Рамзану Ахматовичу, у которого сегодня день рождения, который переживает за команду, всё для неё делает. Плюс сегодня день города, хочу посвятить ещё и болельщикам. Думаю, многие сегодня вздохнули и ждали от нас победы, - сказал Шалимов в эфире "Матч Премьер".
Затем новый главный тренер "Ахмата" выступил на пресс-конференции.
- Важнейшая победа для команды, учитывая турнирную таблицу, - передаёт слова Шалимова корреспондент Rusfootball.info. - Сейчас мы с этой победой вышли даже из зоны стыков, если не ошибаюсь. Выдохнули, на самом деле, перед перерывом. Это первая игра с "Ахматом", поэтому выиграть перед перерывом было очень важно.
Хотелось бы поздравить Рамзана Ахматовича, сегодня у него день рождения. Сегодня также День города — большой праздник в Чечне. Поэтому эта победа вдвойне важна. Мы ее добились и посвящаем нашим болельщикам. Помимо турнирной таблицы, такой двойной у нас успех.
Гол, пропущенный Беленовым? Ветер помешал, честно говоря, я не знаю, бил Анхель или подавал. Но будем считать, что он бил, что он молодец. Сильный ветер, на самом деле, был, на игру он повлиял.
Изменения в "Ахмате"? Будем улучшать контроль мяча, чтобы во время игры владели мячом больше и более уверенно, потому что это очень важный компонент. А так я не скажу, что было совсем плохо. По ребятам, в плане не коллектива, не было видно какой-то катастрофы. Над всем будем работать по чуть-чуть.
Конкретных целей передо мной не стоит. Но, если посмотреть на турнирную таблицу, то у нас сегодня есть пятерка - и все остальные с разницей примерно в 3-4 очка. По составу более-менее все равны, поэтому перед нами не надо ставить задач никаких, потому что мы спортсмены и хотим побеждать.
Был бы доволен счетом 0:0? Ну, для начала не проиграть в Уфе было бы неплохо. Здесь всем было тяжело, команда пропускает очень мало. Так что для выезда в Уфу мы сыграли очень прилично. Важно было не проиграть.
Игорь Шалимов посвятил победу над "Уфой" Рамзану Кадырову (видео)
Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов, который сегодня дебютировал на посту рулевого грозненской команды, прокомментировал гостевую победу над "Уфой" (1:0).
Фото: ФК "Ахмат"
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