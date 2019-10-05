Главный тренер "Тамбова" Александр Григорян прокомментировал поражение от "Рубина" (1:2) в гостевом матче 12-го тура российской Премьер-лиги.
"Два разных тайма. Причина качественного и выигрышного второго тайма с нашей стороны заключается в том, что мы перешли на систему с двумя центральными защитниками, добавили одного нападающего. Если подытожить, то, скорее всего, это было моей ошибкой.
Второй тайм показал, что это была ошибка, нужно было играть с "Рубином" в давление, прессингуя казанцев…
Чем "Рубин" удивил? Ничем не удивил, он показал, что такого давления не выдерживает. У них есть индивидуально сильные игроки, которые могут выйти из-под давления за счет дриблинга. Я имею в виду Зурико и Хвичу. Если бы не эти футболисты, то я думаю, что мы бы решили вопрос по сегодняшнему матчу", - цитирует Григоряна Sport24.ru.
Александр Григорян: "Тамбову" нужно было играть с "Рубином" в давление, прессингуя казанцев
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