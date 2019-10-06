Стали известны стартовые составы "Краснодара" и "Спартака" на матч 12-го тура РПЛ.
"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Камболов, Стоцкий, Олссон, Ари, Сулейманов, Берг.
Запасные: Адамов, Крицюк, Скопинцев, Фьолусон, Фернандеш, Уткин, Кайо, Намли.
"Спартак": Ребров, Ещенко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Ананидзе, Мирзов, Мельгарехо, Умяров, Крал, Ларссон.
Запасные: Максименко, Поплевченков, Маслов, Гапонов, Гулиев, С. Бакаев, Глушенков, Тиль, Понсе.
Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч с "Краснодаром"
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