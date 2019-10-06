Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Сергей Кузнецов на пресс-конференции после матча с "Краснодаром" (1:2) не стал подробно давать оценку работе тренерского штаба. Красно-белые проводили первую игру после отставки главного тренера Олега Кононова.
— Вы можете оценить работу вашего штаба?
— Сложно давать оценку, но это точно негативно. Когда "Спартак" проигрывает, оценка будет только негативной. Скоро руководство все объявит.
— Вы остались. Это было согласовано с Кононовым?
— Мы не ожидали. Кононов сам объявил об отставке. Руководство попросило нас подготовить команду, у нас у всех контракты, руководство будет решать.
— Вы не думали, что можно было ходить на пресс-конференции вместо Кононова и снизить тем самым давление на тренера?
— Я всего лишь помощник. Мне сложно ответить на этот вопрос.
Sport24.ru
Сергей Кузнецов: когда "Спартак" проигрывает, оценка только негативная. Скоро руководство все объявит
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