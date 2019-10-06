Сергей Кузнецов: когда "Спартак" проигрывает, оценка только негативная. Скоро руководство все объявит

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Сергей Кузнецов на пресс-конференции после матча с "Краснодаром" (1:2) не стал подробно давать оценку работе тренерского штаба. Красно-белые проводили первую игру после отставки главного тренера Олега Кононова.— Сложно давать оценку, но это точно негативно. Когда "Спартак" проигрывает, оценка будет только негативной. Скоро руководство все объявит.— Мы не ожидали. Кононов сам объявил об отставке. Руководство попросило нас подготовить команду, у нас у всех контракты, руководство будет решать.— Я всего лишь помощник. Мне сложно ответить на этот вопрос.