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Д. Комбаров: научно доказано, что 0,5 пива никакого влияния на организм не окажет

Полузащитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров рассказал о том, можно ли, по его мнению, пить пиво профессиональным футболистам.

— Мы всегда отдыхали, зная меру. Но даже при том, что мы знали меру, отец всегда нас настораживал. Говорил: сегодня вот этого не нужно, будет лишнее, хотя нам так не казалось. Это все сыграло определенную роль.

— Приведите пример. Выпить бокал пива после игры — нормально?

— Научно доказано, что 0,5 пива никакого влияния на организм не окажет. Не повлияет и на следующий день — на восстановление. А иногда в психологическом и физическом плане пиво играет только положительную роль. Это научно доказано, я этому доверяю. После игры могу выпить бокал. Некоторые врачи рекомендуют пиво, так что все нормально. Но еще раз, главное — не переборщить.

Sport24.ru


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Теги: Комбаров Крылья Советов
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