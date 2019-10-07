Д. Комбаров: научно доказано, что 0,5 пива никакого влияния на организм не окажет

Полузащитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров рассказал о том, можно ли, по его мнению, пить пиво профессиональным футболистам.— Мы всегда отдыхали, зная меру. Но даже при том, что мы знали меру, отец всегда нас настораживал. Говорил: сегодня вот этого не нужно, будет лишнее, хотя нам так не казалось. Это все сыграло определенную роль.— Научно доказано, что 0,5 пива никакого влияния на организм не окажет. Не повлияет и на следующий день — на восстановление. А иногда в психологическом и физическом плане пиво играет только положительную роль. Это научно доказано, я этому доверяю. После игры могу выпить бокал. Некоторые врачи рекомендуют пиво, так что все нормально. Но еще раз, главное — не переборщить.