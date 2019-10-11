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В "Шальке" не стали комментировать возможный разрыв контракта с Тедеско

В пресс-службе "Шальке" не стали комментировать возможное расторжение контракта с кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.

"К сожалению, мы не можем это комментировать", - ответили в пресс-службе "Шальке".

Ранее корреспондент немецкого издания Bild Марк Сикман сказал, что Тедеско не расторгнет контракт с "Шальке", пока не будет решения о его назначении на должность главного тренера "Спартака".

Отметим, что Тедеско в марте был уволен из "Шальке", но его контракт с клубом по-прежнему действует.

РИА Новости


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Теги: Тедеско Шальке Бундеслига Спартак
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