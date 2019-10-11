В "Шальке" не стали комментировать возможный разрыв контракта с Тедеско

В пресс-службе "Шальке" не стали комментировать возможное расторжение контракта с кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско."К сожалению, мы не можем это комментировать", - ответили в пресс-службе "Шальке".Ранее корреспондент немецкого издания Bild Марк Сикман сказал, что Тедеско не расторгнет контракт с "Шальке", пока не будет решения о его назначении на должность главного тренера "Спартака".Отметим, что Тедеско в марте был уволен из "Шальке", но его контракт с клубом по-прежнему действует.