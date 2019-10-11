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А. Медведев: приятно, что игроки "Зенита" показали себя в сборной с лучшей стороны

Гендиректор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал победу над Шотландией (4:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

"Это очень знаменательная победа, поскольку она одержана с очень большим счетом. В первом тайме забить не удалось, но во втором забили четыре очень красивых гола. Могли забить и еще.

Отдельно игроков я бы не стал выделять, потому что на поле была единая команда. Конечно, приятно, что футболисты "Зенита" себя показали с лучшей стороны: это и Артем Дзюба, и Магомед Оздоев, и Юрий Жирков. Всегда приятно, когда игроки твоей любимой команды вносят вклад в игру сборной, но самое главное - командный дух и единство. На поле была не сборная солянка, а единая команда, настоящая сборная!", - цитирует Медведева ТАСС.


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Теги: Медведев Зенит Сборная России
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