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Черданцев: кто такой Тедеско? Почему ему выпала честь тренировать "Спартак"?

Комментатор Георгий Черданцев прокомментировал информацию о том, что новым главным тренером "Спартака" станет немец Доменико Тедеско.
Фото: "Матч ТВ"
"Когда назначали предыдущих тренеров в "Спартак": Эмери, Якина, Аленичева, даже Кононова — это было интересно. Интересно порассуждать о перспективах, получится или нет, в какой футбол будет играть команда. А сейчас не интересно.

Кто такой Тедеско? Почему именно ему выпала такая честь? За какие заслуги игрока/тренера или перед "Спартаком"? Ответ на все эти вопросы один: потому что его знает генеральный директор и приглашает, чтобы у тренера доступ к акционерам был только через гендиректора, потому что ему так удобнее работать. Это понятно, только при чем здесь футбол?

Поэтому рассуждать о перспективах "Спартака" под руководством тренера Тедеско не интересно.

Я всегда был категорически против лимита на легионеров-футболистов, но глядя на такие назначения, задумываешься, а не стоит ли РФС ввести какие-то критерии, по которым иностранные тренеры получают штучные и очень хорошо оплачиваемые рабочие места в российских клубах.

Ну как минимум, на мой взгляд, хотя бы раз человек должен выиграть с предыдущими клубами чемпионат (и не из второй десятки рейтинга УЕФА)? Хотя бы как футболист", — написал Черданцев в инстаграме.

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Когда назначали предыдущих тренеров в Спартак: Эмери, Якина, Аленичева, даже Кононова - это было интересно. Интересно порассуждать о перспективах, получится или нет, в какой футбол будет играть команда. А сейчас не интересно. Кто такой Тедеско? Почему именно ему выпала такая честь? За какие заслуги игрока/тренера или перед Спартаком? Ответ на все эти вопросы один: потому что его знает генеральный директор и приглашает, чтобы у тренера доступ к акционерам был только через гендиректора, потому что ему так удобнее работать. Это понятно, только причём здесь футбол? Поэтому рассуждать о перспективах Спартака под руководством тренера Тедеско не интересно. Я всегда был категорически против лимита на легионеров-футболистов, но глядя на такие назначения, задумываешься, а не стоит ли РФС ввести какие-то критерии, по которым иностранные тренеры получают штучные и очень хорошо оплачиваемые рабочие места в российских клубах. Ну как минимум, на мой взгляд, хотя бы раз человек должен выиграть с предыдущими клубами чемпионат (и не из второй десятки рейтинга УЕФА)? Хотя бы как футболист.

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Теги: Черданцев Тедеско Спартак
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