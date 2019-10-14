Геркус: Тедеско считали вундеркиндом, но с непростым характером

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал скорое назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера "Спартака".
"Мне сложно сказать, каким будет "Спартак" при Тедеско, потому что адаптация иностранных тренеров проходит по-разному. Кому-то удается достигать результатов, кому-то — нет. Сейчас у нас мало иностранных тренеров. Тедеско молодой, очень амбициозный. Когда он учился, его считали очень перспективным, вундеркиндом. Но с непростым характером. Бенедикт Хеведес не смог с ним ужиться в одной команде, поэтому ушел в "Локомотив".
Я подробности оставлю. Так получилось, что Бенедикт вынужден был покинуть "Шальке", уйти в "Ювентус", потом искал варианты и нашел "Локомотив". Это известная история.
Тедеско показал хорошие результаты в Бундеслиге, попал в Лигу чемпионов, что очень сложно сделать в Германии. Но понять, было ли это разово или будет тенденция, еще трудно. Все-таки в следующем сезоне он провалился. Возможно, из-за изменений в команде, но когда плохие результаты, вина на тренере тоже лежит.
В Лиге чемпионов "Шальке" сыграли неплохо, мы были в одной группе. Несмотря на неяркий футбол, команда сыграла с «Локомотивом» удачно, вышла в плей-офф. Правда, там "МанСити" ее уничтожил, но это "Манчестер Сити" — он многих может уничтожить.
Я желаю ему успехов. Это новое веяние в нашей жизни: молодой европейский тренер, новатор. Но «Спартак» — непростой клуб с огромной армией очень активных болельщиков. Давление и внимание к нему будет колоссальным, это будет опыт, который отличается от «Шальке». В ближайшие месяцы увидим, насколько ему удастся с этим справиться. Только призываю не торопиться с выводами и смотреть на результаты его работы весной. Все-таки он приехал в уже готовую команду, которая уже сложилась со старым тренером. Так что тактические новинки будут видны только после зимних сборов.
Не соглашусь, что Россия не Европа. «Спартак» — большой клуб, очень престижен в Европе, так что это престижное назначение. Полгода без работы ничего не значит. В Германии огромный переизбыток тренеров. Многие работают в других странах, в том числе в Эмиратах и в Китае.
Для Тедеско назначение в «Спартак» — это движение по горизонтали. «Шальке» при всех своих амбициях — клуб, который не претендует на победу в Бундеслиге. «Спартак» при его проблемах — всегда претендует на успех в чемпионате России.
В целом для молодого тренера — нормальный опыт поработать за рубежом. Для него это шаг вперед, он будет работать вне зоны комфорта. Все великие тренеры работали в трех-четырех лигах. И я бы не стал занижать наш чемпионат. Это большой вызов для Тедеско", — цитирует Геркуса РБ-Спорт.
Геркус: Тедеско считали вундеркиндом, но с непростым характером
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