Трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал, что поддерживает связь с главным тренером "Витесса" Леонидом Слуцким.
"Я вел прямую трансляцию Европейских игр в Минске, работал в одном из прямых эфиров. Потом Слуцкий написал, что я крутой комментатор. Сейчас мы обмениваемся поздравлениями и поддержкой в инстаграме. Часто пишет нам с Далалояном, но лично мы пока не познакомились", — цитирует Нагорного "Матч ТВ".
Нагорный: Слуцкий часто пишет нам с Далалояном
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