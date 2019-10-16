Главный тренер молодежной сборной Польши может возглавить московское "Динамо"

Главный тренер молодежной сборной Польши Чеслав Михневич претендует на пост главного тренера московского "Динамо", утверждает журналист Polsat Sport Цезарий Ковальский.



Фото: tula-football.ru

"Я не удивлен тем, что Чеслав Михневич оказался в сфере интересов московского "Динамо", — написал журналист в твиттере после победы молодежной сборной Польши над сверстниками из Сербии. Команда Михневича лидирует в своей группе отборочного турнира чемпионата Европы.В прошлом Михневич уже получал предложения от зарубежных клубов. Когда в 2017 году он возглавил молодежную сборную Польши, Чеслав сообщил, что получал запросы из Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Шотландии и Бельгии.Еще одним претендентом на пост главного тренера "Динамо" считается румынский специалист Мирча Луческу.