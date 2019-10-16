"Я не удивлен тем, что Чеслав Михневич оказался в сфере интересов московского "Динамо", — написал журналист в твиттере после победы молодежной сборной Польши над сверстниками из Сербии. Команда Михневича лидирует в своей группе отборочного турнира чемпионата Европы.
В прошлом Михневич уже получал предложения от зарубежных клубов. Когда в 2017 году он возглавил молодежную сборную Польши, Чеслав сообщил, что получал запросы из Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Шотландии и Бельгии.
Еще одним претендентом на пост главного тренера "Динамо" считается румынский специалист Мирча Луческу.
Sport24.ru
Главный тренер молодежной сборной Польши может возглавить московское "Динамо"
Главный тренер молодежной сборной Польши Чеслав Михневич претендует на пост главного тренера московского "Динамо", утверждает журналист Polsat Sport Цезарий Ковальский.
Фото: tula-football.ru
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»