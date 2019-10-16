» » Главный тренер молодежной сборной Польши может возглавить московское "Динамо"

Главный тренер молодежной сборной Польши может возглавить московское "Динамо"

Главный тренер молодежной сборной Польши Чеслав Михневич претендует на пост главного тренера московского "Динамо", утверждает журналист Polsat Sport Цезарий Ковальский.
Фото: tula-football.ru
"Я не удивлен тем, что Чеслав Михневич оказался в сфере интересов московского "Динамо", — написал журналист в твиттере после победы молодежной сборной Польши над сверстниками из Сербии. Команда Михневича лидирует в своей группе отборочного турнира чемпионата Европы.

В прошлом Михневич уже получал предложения от зарубежных клубов. Когда в 2017 году он возглавил молодежную сборную Польши, Чеслав сообщил, что получал запросы из Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Шотландии и Бельгии.

Еще одним претендентом на пост главного тренера "Динамо" считается румынский специалист Мирча Луческу.

Sport24.ru


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Динамо Сборная Польши
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Фиорентина" заинтересована в подписании Ибрагимовича
Бен Арфа: все игроки "ПСЖ" удивлялись тому, что я не играю
Черчесов: в матче с Бельгией неплохо бы взять реванш 3
Блан: Гвардиола - сын "Барселоны" и Йохана Кройфа 1
Кашаев: в ПФЛ много борьбы, ужасные стадионы и отвратительное судейство
Главный тренер молодежной сборной Польши может возглавить московское "Динамо" 3
Санчес перенес операцию и выбыл до конца года
Лунева прогнали через тоннель: я не чувствую боли 1
Аллегри близок к подписанию контракта с "МЮ" на сумму 7, 5 млн евро в год
Нигматуллин: сухая серия Медведева – стечение обстоятельств, а мне били пенальти
Рейды и задержания, слёзы Стоичкова, увольнения. На болгарский расизм очень жёсткая реакция 4
Зинченко сделал предложение своей девушке на cтадионе в Киеве 1
Черышев и Семёнов включены в символическую сборную недели отбора Евро-2020 5
Агуэро попал в аварию 2
Маммана: постараюсь сделать все, чтобы вернуться на 100% готовым
Лопес заявил, что простил Икарди, который несколько лет назад увел у него жену 3
У Лунева родился сын
Месси: без помощи моей команды я бы не выиграл "Золотую бутсу" 1
Нагорный: Слуцкий часто пишет нам с Далалояном
Защитник "Наполи": хотелось бы добиться успеха в Лиге чемпионов
Колосков: России не надо играть товарищеский матч с Украиной 3
Стоичков расплакался, комментируя расистский скандал в Болгарии 6
Главный тренер сборной Испании посвятил выход на Евро-2020 Энрике
Темников подал апелляцию в CAS на решение РФС отказать в иске против "Динамо"
Евдокимов сменил Черышева в должности главного тренера "Нижнего Новгорода" 1
Джикия встретится с болельщиками "Спартака" перед матчем с "Рубином" 8
Матч "Барселона" - "Реал" могут перенести в Мадрид из-за протестов
Маммана перенес успешную операцию в Испании
Джорджевич рассказал о кумире детства и любимом чемпионате
Энрике не включил ни одного игрока "МЮ" в объединенную сборную с "Ливерпулем"
Все новости