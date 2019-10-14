Сельский дом культуры на Алтае отремонтировали на деньги Смолова

Дом культуры в селе Костин Лог на Алтае отремонтировали на 400 тысяч рублей нападающего "Локомотива" и сборной России Федора Смолова, который выделил их во время шоу CommentOut."Закручен последний саморез, и можно смело сказать, что ремонт крыши нашего Дома культуры окончен!.. Сейчас мы пытаемся связаться с главным спонсором — Федором — Смоловым и обговорить все необходимые моменты, связанные с присвоением Дому культуры его имени", — говорится в инстаграме села Костин Лог."Привет! Поздравляю жителей села Костин Лог с завершившимся ремонтом в Доме культуры. Я очень горд и рад, что жители села решили назвать Дом культуры моим именем. По возможности я туда приеду и сам на все посмотрю", — прокомментировал событие сам Смолов.