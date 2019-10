Сельский дом культуры на Алтае отремонтировали на деньги Смолова

View this post on Instagram

Ура! Закручен последний саморез и можно смело сказать, что ремонт крыши нашего Дома Культуры окончен! ?? ? Мы благодарны всем, кто поддерживал нас и переживал! ?? Спасибо вам! Мы чувствовали вашу поддержку и это предавало нам сил и уверенности, что у нас всё получится!)) ? Огромную благодарность выражаем ребятам, которые выполняли самую ответственную работу, снимали старый шифер и прикручивали профлист, а именно: Шихметову Максиму, Спиреву Владимиру, Волькову Константину и Бровкину Роману. А также тем, кто находился в этот момент внизу и помогал им в этом нелегком деле. Друзья, вы большие молодцы!!!!! Без вас ничего бы этого не получилось!! Все жители нашего села вами безумно гордятся!!!!????????? ? Теперь, когда все строительные работы окончены, мы готовы поблагодарить наших спонсоров лично и совсем скоро начнем рассылать благодарственные памятные открытки!?? А также, сейчас мы пытаемся связаться с главным спонсором - Федором Смоловым @smolovfedor_10 и обговорить все необходимые моменты, связанные с присвоением Дому Культуры его имени. ??? ? Ждите дальнейших новостей! ? #костинлог