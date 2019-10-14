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Сельский дом культуры на Алтае отремонтировали на деньги Смолова

Дом культуры в селе Костин Лог на Алтае отремонтировали на 400 тысяч рублей нападающего "Локомотива" и сборной России Федора Смолова, который выделил их во время шоу CommentOut.

"Закручен последний саморез, и можно смело сказать, что ремонт крыши нашего Дома культуры окончен!.. Сейчас мы пытаемся связаться с главным спонсором — Федором — Смоловым и обговорить все необходимые моменты, связанные с присвоением Дому культуры его имени", — говорится в инстаграме села Костин Лог.

"Привет! Поздравляю жителей села Костин Лог с завершившимся ремонтом в Доме культуры. Я очень горд и рад, что жители села решили назвать Дом культуры моим именем. По возможности я туда приеду и сам на все посмотрю", — прокомментировал событие сам Смолов.

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Ура! Закручен последний саморез и можно смело сказать, что ремонт крыши нашего Дома Культуры окончен! ?? ? Мы благодарны всем, кто поддерживал нас и переживал! ?? Спасибо вам! Мы чувствовали вашу поддержку и это предавало нам сил и уверенности, что у нас всё получится!)) ? Огромную благодарность выражаем ребятам, которые выполняли самую ответственную работу, снимали старый шифер и прикручивали профлист, а именно: Шихметову Максиму, Спиреву Владимиру, Волькову Константину и Бровкину Роману. А также тем, кто находился в этот момент внизу и помогал им в этом нелегком деле. Друзья, вы большие молодцы!!!!! Без вас ничего бы этого не получилось!! Все жители нашего села вами безумно гордятся!!!!????????? ? Теперь, когда все строительные работы окончены, мы готовы поблагодарить наших спонсоров лично и совсем скоро начнем рассылать благодарственные памятные открытки!?? А также, сейчас мы пытаемся связаться с главным спонсором - Федором Смоловым @smolovfedor_10 и обговорить все необходимые моменты, связанные с присвоением Дому Культуры его имени. ??? ? Ждите дальнейших новостей! ? #костинлог

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с.Костин Лог+Фёдор Смолов=??

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Теги: Смолов Локомотив
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