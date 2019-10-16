Форвард "Ростова" Эльдор Шомуродов заявил, что не перейдёт в чемпионат Китая до достижения 30-летнего возраста.
"Правда ли, что не уеду в чемпионат Китая раньше 30 лет ни за какие деньги? Да, это действительно так. Раньше этого возраста не собираюсь туда переходить. Что касается выбора между российским топ-клубом и европейским середняком, то, конечно, Европа", — приводят слова Шомуродова "Известия".
В нынешнем сезоне на клубном уровне Шомуродов принял участие в 13 матчах. На счету узбекского нападающего 10 забитых мячей и 2 результативные передачи. Контракт форварда с "Ростовом" рассчитан до лета 2024 года.
Шомуродов: раньше 30 лет в чемпионат Китая не собираюсь переходить
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