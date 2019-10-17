Тедеско заговорил про «Спартак». Коротко о главном

Новый тренер красно-белых выразил респект Черчесову, рассказал о важности дисциплины, заявил, что его радуют реакции ветеранов клуба, и обещал познакомиться с фанатами.
«Меня не волнуют лайки»
– Почему у меня нет аккаунтов в социальных сетях? Мне не нравится. Это не так важно для меня. Если я работаю, то работаю. Если у меня свободное время, то я провожу его с семьёй или друзьями. Мне не нужны соцсети. Меня не волнуют лайки и дизлайки.
В «Спартаке» случился скандал, когда два футболиста лайкнули пост с критикой главного тренера? Ни один тренер не будет рад такой ситуации. Мы работаем над тем, чтобы у нас был прочный коллектив. Если бы так поступил человек из нашей команды… Тяжело сказать, как я отреагировал бы. Думаю, что для начала поговорил бы с этим парнем. Как бы я поступил? Не знаю.
Дисциплина это база. Основа. Без дисциплины невозможно добиться вообще ничего.
Тедеско не стал говорить о футбольных планах, но уже заикается про стиль
- Какой стиль футбола мне ближе? У меня есть понимание, чего я хочу, но важно, насколько это удастся адаптировать под состав. Если игрокам комфортно в каждой ситуации, то я счастлив. У меня в голове несколько подходов. Мы можем играть на контратаках, за счёт прессинга или контрпрессинга, во владение – в голове всё это есть. Важно, какие у тебя футболисты. Что им нравится, что они умеют, благодаря чему мы забиваем – вот что важно.
Играть всегда по-разному, лишь бы не было удобно сопернику? Нет, у «Спартака» есть своя ДНК, как у многих больших клубов. Думаю, по важности это сопоставимо с трофеями. Но если ты, например, идёшь на последнем месте и поднимаешься в середину таблицы, показывая свой стиль, то для меня это уже будет как титул.
«Мы с Цорном вообще не были знакомы»
- Александр Мостовой сказал, что меня взяли в «Спартак» по знакомству? С генеральным директором мы вообще не были знакомы. Ни разу не общались прежде. Трабукки? Первый раз слышу о таком. Имя Тимура Гурцкая также ничего не говорит.
Раздражает ли реакция ветеранов клуба? Меня радует, что есть реакция со стороны именитых в прошлом футболистов. Это лишний раз подчеркивает, в каком большом клубе я оказался, сколько эмоций вокруг него. Мне это нравится. Главное, что почувствовал доверие руководителей. Очень хочу его оправдать.
Про общение с фанатами
- В Гельзенкирхене я ходил на фанатскую трибуну после 4:4 с «Боруссией»? Я сам себе дал зарок больше подобного не делать. Тогда случился слишком эмоциональный момент. Для «Шальке» ничего не может быть круче, все были на седьмом небе от счастья, а я поддался эйфории.
Фанаты «Спартака»? В воскресенье в Лужниках будет проходить фанатский турнир памяти жертв трагедии на матче с «Харлемом». Насколько понимаю, туда приглашены мы с Цорном, а также кто-то из футболистов. Видимо, начнем знакомиться уже там.
Черчесов «крутой» и «отличный мужик»
- Кого я помню из российских футболистов в Германии? Павла Погребняка. Он играл в «Штуттгарте», а я жил там. И очень хорошо помню время, когда Павел пришел в команду. Еще помню Владимира Бута в Дортмунде. Также за время работы в «Шальке» узнал об Александре Бородюке. И, конечно же, Станислав Черчесов, игравший в дрезденском «Динамо». Он легенда!
Как мне главный тренер сборной России? Потрясающе! Отличная работа. Макс - наш тренер вратарей - знает его. Он рассказал мне немного про Черчесова. Он крутой. Что именно? Ничего особенного: о том, как он общается с людьми. Он открытый и прямой, очень здорово говорит на немецком. Думаю, Черчесов - отличный мужик.
«Федун – большой фанат «Спартака»
- Этот человек не только почти два десятка лет президент клуба, но и большой фанат «Спартака». Который все делает для команды, любит ее и страстно желает ей успеха
Пока нет смысла говорить о месте в турнирной таблице
- Для меня было важно прояснить на встрече с президентом: каковы ожидания от сезона? Потому что все знают, какая сложилась турнирная ситуация у «Спартака». Нужно реально смотреть на вещи. Положение трудное, необходимо шаг за шагом из него выбираться, не говоря сейчас о каких-то конкретных местах.
Результат важен всегда. Просто не имеет смысла сейчас говорить: мы станем пятыми, шестыми или седьмыми. Не нужно слов об этом, сосредоточимся на работе, чтобы поскорее прервать неудачную серию, прибавить в игре. А с ней результаты придут сами.
Терпение фанатов? Это нормально, что они ждут только побед. Но перед тем, как ответить «да» или «нет», мне требовалось понять позицию господ Федуна и Цорна, насколько они готовы быть терпеливыми.
Полные версии интервью на сайтах «Чемпионат», «Спорт-Экспресс» и sport24
Фото: РИА, bookmaker-ratings, Алексей Белкин, БИЗНЕС Online, sport24.
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