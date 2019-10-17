Дзагоев и Набабкин провели мастер-класс в московской школе

В начале встречи школьники задавали футболистам вопросы, а затем они вместе поиграли в футбол. Набабкин и Дзагоев выступали за разные команды. Несколько товарищеских матчей не выявили победителя: каждый одержал по одной победе, и еще трижды была зафиксирована ничья. Затем был челлендж, в рамках которого нужно было попасть со своей половины поля в ворота соперника мячом так, чтобы он залетел верхом и коснулся сетки. Здесь точнее оказался Набабкин — 2:1.В конце мероприятия игроки вручили школьникам подарки и раздали автографы.Напомним, что и Дзагоев, и Набабкин на данный момент травмированы. ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.