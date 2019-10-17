Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев ответил на слова нового главного тренера москвичей Доменико Тедеско о критике ветеранов.
"Дай бог, чтобы у него все получилось! Мы, ветераны, говорим о другом. Я был капитаном "Спартака", который вылетел в первую лигу. Тогда никто не думал: "Давай возьмем какого-нибудь тренера, который где-то там годик поработал". Попросили прийти Бескова. И всем было понятно, что Бесков — тренер, он доказал это многими годами работы. Если бы сегодня в "Спартак" пришел кто-нибудь вроде Йоахима Лева, то мы бы понимали, о ком идет разговор. Мы же не против того, чтобы Тедеско сделал "Спартак" чемпионом, вопросов нет.
У "Манчестер Юнайтед" сейчас не все получается, у клуба снизились результаты, но не стоит же вопрос о том, чтобы взять Тедеско в "Манчестер Юнайтед"! Я об этом говорю! Мы не против Тедеско, мы спрашиваем, как и кто занимается в "Спартаке" приглашением тренеров. Почему именно этого тренера? Нам говорят, что он занял второе место с "Шальке", но мне кажется, что Карпин как тренер лучше по результатам, я это вижу своими глазами, хотя у меня к Карпину особое отношение. На моих глазах Карпин совершенствуется, и Черчесов совершенствуется, но это не значит, что у них тоже получится. Поэтому, когда нам говорят "Тедеско", мы отвечаем: "А мы не знаем, кто это такой! Мы не знаем, что он нам даст, какой футбол будет ставить".
А говорить в самом начале все можно. Я бы вообще сказал, если бы пришел в "Спартак", что буду пахать 25 часов в сутки, чтобы "Спартак" стал чемпионом. И сделаю это. И он примерно так же говорит, так что все нормально в этом плане. Но только когда это прерогатива Цорна, я не могу этого понять. Кто вообще такой Цорн? Вот о чем разговор. Если бы сказали: "Придет Арсен Венгер", то я бы понимал, что от него ждать и какой футбол будет. А мы же опять ждем старика Хоттабыча", - цитирует Ловчева Sport24.
Ловчев: ветераны не против Тедеско, но мне кажется, что Карпин как тренер лучше по результатам
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