Защитник "Локомотива" Мацей Рыбус рискует пропустить до 7 недель из-за травмы паха, сообщает "РИА Новости", со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Польский футболист уже год играет на уколах.
"Рыбусу предстоит пройти углубленное медицинское обследование, чтобы понимать, нужна будет операция или нет. Футболист может пропустить шесть-семь недель из-за травмы паха. Это повреждение Мацей получил в матче с "Краснодаром" в сентябре 2018-го, он уже год играет на уколах", — сказал источник.
Защитник "Локомотива" Рыбус может пропустить 6-7 недель из-за травмы
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