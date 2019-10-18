Защитник "Рубина" Егор Сорокин объяснил, почему в последнее время не попадает в состав команды.
Напомним, во время летнего трансферного окна 23-летнего футболиста подписал "Краснодар", но оставил его в казанском клубе на правах аренды.
"Провел неудачный матч против "Сочи". Перестал попадать в стартовый состав. На данный момент таков выбор тренера. Тем не менее я готов играть: тренируюсь, доказываю это. Мотивация у меня запредельная, хочу приносить пользу команде. Я, конечно, не всю жизнь играю за "Рубин", но меня этот клуб воспитал. Относиться к команде небрежно я себе позволить не могу.
Да, ошибки в матче с "Сочи" были допущены, в том числе мной. После этого со всех сторон навалилось… Я вот думаю: как люди себе представляют, что после контракта с "Краснодаром" я бросил играть в "Рубине"? Если я забью на все болт, зимой "Краснодар" скажет: "Нам такой игрок не нужен". И продлит аренду до конца сезона, а то и больше, где без игровой практики я очевидно буду в плохой форме. Я хочу быть уверен, что помогаю команде, хочу играть. Хочу снова испытать те эмоции, когда выходишь на поле и рубишься за свою команду.
То, что я сижу на лавке "Рубина", меня вообще не устраивает. Прилагаю максимум усилий, чтобы вернуться на поле.
Эту ситуацию с тренером не обсуждал. Не сторонник такого подхода. Если тренер ставит другого футболиста в состав, значит, считает: он сильнее. Это решение тренера, и я не считаю правильным его обсуждать. Поэтому пытаюсь переубедить его своим трудом на тренировках", — сказал Сорокин в интервью Sport24.
Сорокин: в "Рубине" хочу снова испытать эмоции, когда выходишь и рубишься за команду
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