"Ахмат" - "Локомотив": команды назвали стартовые составы

Тренерские штабы грозненского "Ахмата" и московского "Локомотива" определились с составами на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги.



"Ахмат": Городов, Уциев, Семёнов, Мусалов, Нижич, Иванов, Глушаков, Бериша, Роши, Исмаэл, Мбенге.



Запасные: Мелихов, Гиголаев, Анхель, Х. Кадыров, Гащенков, Швец, Садулаев, Харин, Михалак, Митришев, А. Кадыров, Понсе.



"Локомотив": Гильерме, Живоглядов, Идову, Чорлука, Мурило, Коломейцев, Ал. Миранчук, Магкеев, Мариу, Джорджевич, Эдер.



Запасные: Коченков, Кверквелия, Лысов, Хёведес, Рыбчинский, Куликов, Тугарев.